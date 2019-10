Wielerteams hebben een waslijst aan klachten

Door Daan Hakkenberg



De waslijst aan klachten is enorm. Richard Plugge, baas van wielerploeg Jumbo-Visma, valt niet meer stil als hij begint over de problemen met internationale wielerbond UCI en de Franse voorzitter David Lappartient in het bijzonder. Het is allemaal terug te lezen in de open brief - van drie kantjes - die Plugge schreef als vicevoorzitter van de AIGCP, het verbond van wielerploegen. ,,Al is onze grootste zorg veiligheid. Daar zijn inmiddels zo verschrikkelijk veel voorbeelden van.’’