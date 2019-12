Wielerunie stelt plan voor hervorming klassiekers uit

,,Dit besluit zorgt voor tijd om deze nieuwe serie verder te ontwikkelen met alle betrokken partijen”, meldde de UCI in een verklaring. De wielerunie blijft overtuigd van de meerwaarde van de nieuwe opzet die bij de eendagswedstrijden voor meer opbrengsten zou moeten zorgen. ,,De UCI zet de gesprekken met de vertegenwoordigers van het professionele wielrennen voort met als doel een snelle lancering te realiseren.”



Het plan voor het nieuwe klassement op basis van de meest aansprekende eendagskoersen was onderdeel van hervormingen die in 2018 waren goedgekeurd door ploegen, renners en de organisatoren van wielerwedstrijden. De opzet stuitte enkele maanden geleden op kritiek van de internationale vereniging van wielerteams (AIGCP), die niet akkoord ging met de uitwerking van de plannen voor 2020.



UCI-voorzitter David Lappartient riep alle betrokken partijen op samen te werken voor de toekomst van de sport.