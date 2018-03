Wielervoorjaar Greipel zit er op na operatie

Tijdens een operatie door een Belgische arts werd de complexe breuk met een plaatje en tien bouten vastgezet. ,,Dokter Claes zei dat het een moeilijke, maar geslaagde ingreep was'', aldus Greipel, die in de finale van de Italiaanse voorjaarsklassieker tijdens de afdaling van de Poggio samen met ploeggenoot Jasper De Buyst tegen het asfalt smakte.



,,Ik voelde meteen dat mijn sleutelbeen gebroken was. Als renner hoop je altijd op een mirakel. Ik was graag van start gegaan in de komende klassiekers, maar mijn hoop was snel vervlogen.''



Greipel heeft wekenlang nodig om te herstellen.