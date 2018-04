Wielerwereld geschokt door plotselinge dood jonge renner

FC Twente moet vrezen voor degradatie na uitblijven stunt

8 april ENSCHEDE - Een stunt tegen Feyenoord: dat had FC Twente nodig om in het spoor van de concurrenten te blijven. In plaats daarvan volgde een 3-1 thuisnederlaag tegen Feyenoord en is rechtstreekse degradatie opnieuw een stuk dichterbij gekomen voor de Tukkers.