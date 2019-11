Wierdenaar Remco Been droomt van springen in oranje jasje

In zijn eigen Indoor Wierden pakte Remco Been afgelopen weekeinde de hoofdprijs. Net als de 31-jarige springruiter uit Wierden dat deed in 2016. En ook ditmaal met zijn toppaard Holland van de Bisschop. "Winnen in je eigen woonplaats is natuurlijk hartstikke mooi, dat is voor mij een heel speciaal concours. De winst van twee weken eerder in de Grote Prijs van Jumping Zwolle telt zwaarder. Dat was een internationaal driesterrenconcours, met meer volk, betere deelnemers en waarop het allemaal net iets moeilijker is."