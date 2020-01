Wierdenaar Thomas Bruns mag nog deze maand vertrekken bij PEC Zwolle

Van der Lely alweer weg bij Deense club

16:35 ENSCHEDE - Jeroen van der Lely is alweer vertrokken bij Vendsyssel FF, de Deense club waar hij deze zomer naar verkaste. De 23-jarige verdediger uit Nijverdal heeft in onderling overleg zijn contract laten ontbinden, zo meldt Vendsyssel via de officiële kanalen.