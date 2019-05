Wierdense roeister Veldhuis in finale wereldbeker

Ook geen fietswis­sel Dumoulin: ‘Kost te veel tijd’

14:25 Tom Dumoulin begint vanmiddag om 16.50 uur als eerste renner aan de klimtijdrit waarmee de Giro d'Italia in Bologna in gang wordt gezet. ,,Dat ik als eerste start in een tijdrit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga de Giro aftrappen. Best vet, cool'', zei de Limburger van Sunweb ruim drie uur voordat hij aan zijn 8 kilometer lange tocht naar de basiliek van San Luca begint.