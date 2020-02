Wij hebben de renners, zij de sponsors en races

FC Twente slaagt niet in de missie op laatste transfer­dag

9:19 ENSCHEDE - De wens was er sterk. Bij de trainer, de clubleiding en de achterban. Maar FC Twente is er niet in geslaagd op de laatste dag van de transfermarkt nog een speler te vinden die een directe versterking zou moeten zijn. De huidige selectie moet het gaan doen.