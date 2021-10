Wij van De Mafketels appen ons blauw over het falen van Gertjan

Soms, als het te lang stil blijft rond de club, wordt ook Teletekstpagina 829 erbij gepakt, maar persoonlijk vind ik het volgen van tussenstanden via stilstaand beeld niet te verdragen, veel te spannend. Het schakelprogramma dus maar: dat is een soort van Langs de Lijn, maar dan met bewegende beelden. Een mooier ‘begin-van-het-weekend-gevoel’- kun je je niet wensen. Borreltje erbij, beentjes op de bank en dan genieten van de mooiste doelpunten, grootste bloopers en gekste momenten uit een competitie die we de Keuken Kampioen Divisie noemen. Het is een moderne versie van Te Land, ter Zee en in de Lucht, aan elkaar geanalyseerd door Hans Kraay jr. die steevast na elke prachtige actie zegt ‘dat die speler op voetbal zit’.