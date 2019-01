Wij zoeken een Samensteller sportvideo's

Enschedeër Renze Fij hoopt op nieuw avontuur in Scandina­vië

7:33 ENSCHEDE - Er is een heel kleine kans dat Renze Fij (26) binnenkort bij een Nederlandse club tekent. Groter is de kans dat de Twentse doelman zich in maart in Noorwegen of Zweden meldt, maar zeker is er nog niets.