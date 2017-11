Wijnaldum en Liverpool laten Sevilla op bizarre wijze ontsnappen

Georginio Wijnaldum stond in de basis en gaf de assist op de 0-1 van Roberto Firmino in de tweede minuut. Binnen een halfuur was Liverpool uitgelopen naar 0-3 door goals van Sadio Mané en opnieuw Roberto Firmino.



Na rust knokte Sevilla zich door twee treffers van Wissam Ben Yedder terug in de wedstrijd. In blessuretijd zorgde Guido Pizarro voor de gelijkmaker.



Met negen punten uit vijf wedstrijden is Liverpool nog niet helemaal zeker van een vervolg in de Champions League. De ploeg van manager Jürgen Klopp sluit de groepsfase op 6 december af tegen Spartak Moskou, dat derde staat met zes punten. Sevilla (acht) speelt in Slovenië de slotwedstrijd tegen het uitgeschakelde NK Maribor.