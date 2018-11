Wijnaldum en Van Dijk met Liverpool onderuit in Belgrado

Halverwege leidde Rode Ster al met 2-0, door twee treffers van Milan Pavkov. Eerst kopte hij raak uit een hoekschop van Marko Marin. Nummer twee maakte Pavkov met een schot van ver, nadat hij Georginio Wijnaldum van zich had afgeschud. Liverpool kreeg voor én na de tegentreffers legio kansen, maar was onzorgvuldig en zonder geluk in de afronding.



Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden de hele wedstrijd bij Liverpool, finalist van het toernooi in het vorige seizoen.



Voorlopig leidt Liverpool nog wel met 6 punten, Rode Ster heeft er 4. Napoli (5) en Paris Saint-Germain (4) spelen later dinsdagavond tegen elkaar.