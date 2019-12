Wijnaldum en Van Dijk met Liverpool tegen Atlético in achtste finales CL

Het chagrijn is terug bij FC Twente na nederlaag tegen Vitesse

10:11 ENSCHEDE - Door de 3-0 nederlaag op eigen veld tegen Vitesse is FC Twente terechtgekomen in de regionen van de ranglijst waar je met het oog op de tweede competitiehelft niet wilt zijn. De druk is voelbaar in Enschede, waar de onvrede groeit.