Wijnaldum en Van Dijk met Liverpool tegen het AS Roma van Strootman

KORFBAL Korfbal­lers Zwart Wit als winnaar uit slijtage­slag

23 april DELDEN - Het Deldense Zwart Wit won zaterdag het belangrijke thuisduel in de strijd om lijfsbehoud in de tweede klasse D. Het was een heuse slijtageslag, Zwart Wit ging daar het beste mee om. De Deldense ploeg won het cruciale duel tegen concurrent DKOD met 12-10.