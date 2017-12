Wijnaldum tegen Promes in Liverpool

Liverpool heeft voor eigen publiek aan een gelijkspel genoeg om zich als vijfde Engelse ploeg te plaatsen voor de achtste finales. Dat zou een record betekenen. Spartak moet winnen om de laatste zestien te halen, anders wacht een vervolg in de Europa League.



Jeremain Lens begint met Besiktas aan de uitwedstrijd tegen RB Leipzig. Ploeggenoot Ryan Babel ontbreekt in de Turkse selectie. Besiktas is al zeker van de poulezege. Bij het uitgeschakelde AS Monaco heeft verdediger Terence Kongolo een basisplaats voor de uitwedstrijd tegen FC Porto.



Lorenzo Ebecilio treedt met Apoel Nicosia aan in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Ploeggenoot Boy Waterman is niet van de partij in Londen. Apoel maakt alleen nog kans op de derde plek, evenals het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz. De Duitse club gaat bij Real Madrid op bezoek.