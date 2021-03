Wilco Kelderman: ‘Ik kreeg die nekkraag om en dacht: nee, niet weer, hè’

Door Daniel Dwarswaard



Daar lag Wilco Kelderman op een Italiaanse provinciale weg vlak bij het Gardameer. Met zijn fiets klem onder het achterwiel van een Mercedes SUV. De automobilist is net, van links, op een groep renners van Bora-Hansgrohe ingereden. Kelderman en co. zijn letterlijk aan hun laatste rondje bezig van een tot dan toe geslaagd trainingskamp. Ze willen nog ‘even de zes uur rondmaken’ als het fout gaat.



Wat gebeurde er precies?

,,We reden met een gangetje van 35 kilometer per uur op een soort provinciale weg, een voorrangsweg. Uit een zijstraatje van links kwam die auto. Toen ging alles voor mijn gevoel heel snel. Je ziet het gebeuren, maar je kunt niet meer stoppen. In Italië rijden ze wel vaker met haast en een beetje agressief. In een split second dacht ik nog: ze remmen hier wel vaker op het laatste moment. Niet dus.’’