Wilco Kelderman medekopman in Giro d’Italia

Wilco Kelderman start als een van de kopmannen van wielerploeg Bora-hansgrohe in de Giro d’Italia. Dat bevestigde teambaas Rolf Aldag bij de ploegpresentatie op Mallorca. Opmerkelijk genoeg deelt Kelderman het kopmanschap met Jai Hindley, de Australiër die in 2020 nog zijn ploeggenoot was bij Sunweb.

Beiden streden toen om de eindoverwinning in de Ronde van Italië, maar de winst ging naar de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos. Kelderman voelde zich in die ronde onvoldoende gesteund door de ploeg. Het was destijds al duidelijk dat hij bij Team Sunweb (tegenwoordig DSM) zou vertrekken.

In zijn eerste jaar bij Bora eindigde Kelderman afgelopen zomer als vijfde in de Tour de France. Toch ziet de ploeg meer een rol voor hem in Italië, waar ook de Duitser Emanuel Buchmann als mede-kopman geldt. Buchmann was vierde in de Tour in 2019, maar besloot op basis van het geringe aantal tijdritkilometers in de Italiaanse rittenkoers te kiezen voor de Giro. De Duitse ploeg mikt in de Tour voor het klassement op de Rus Aleksandr Vlasov en gelooft in de kansen op ritzeges voor de Duitser Maximilian Schachmann.

,,De Giro is ons eerste grote doel. Daar gaan we volledig voor het klassement en nemen we geen sprinter mee”, vertelde Aldag. Met Hindley (tweede in 2020) en Kelderman (derde) heeft de ploeg in mei twee renners mee die al op het podium stonden in de Giro. Buchmann was vorig jaar al met klassementsambities naar de Giro gekomen, maar hij moest daar als nummer zes in het klassement na een val in de vijftiende etappe opgeven. Dit jaar hoopt hij op meer geluk in de ronde die op 6 mei in het Hongaarse Boedapest begint en op 29 mei met een individuele tijdrit in Verona eindigt.