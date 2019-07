Wild, Boven en Pluimers naar EK op de weg

Gunnewijk over de delegatie vrouwen: „We staan aan de start met een sterk team van rensters die het in een kopgroep of in een massasprint af kunnen maken. We gaan er alles aan doen om in eigen land Europees kampioene te worden. Het is mooi dat Nederland de primeur heeft met de teamrelay. Het is een nieuw onderdeel op de EK waar wij met een goed team van start gaan”, aldus de Achterhoekse bondscoach.