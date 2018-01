Wild en Büchli pakken tweede gouden medaille

Wild ging als leidster de afsluitende puntenkoers in, nadat ze daarvoor de afvalkoers op haar naam had geschreven. In het vierde onderdeel verdedigde ze haar voorsprong van vier punten op de Britse Elinor Barker met succes. Wild eindigde op 122 punten, Barker op 119 en de Amerikaanse Jennifer Valente pakte met 114 punten het brons.

Büchli pakte in korte tijd twee keer goud achter elkaar. Na de winst op de teamsprint met zijn ploeg BEAT Cycling Club was de 25-jarige sprinter ook de beste op keirin. Büchli bleef de Canadees Stefan Ritter en de Brit Lewis Oliva in de finale voor.