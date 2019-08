Wild gediskwalificeerd in Londen, Wiebes krijgt winst toegewezen

Massasprint

Zoals verwacht liep de vlakke rit over 68 kilometer uit op een massasprint, die ontsierd werd door veel vallende rensters. Na de diskwalificatie van Wild werd de Italiaanse Elisa Balsamo uitgeroepen tot nummer 2 en de Amerikaanse Coryn Rivera tot nummer 3.



Wild won naast de race van vorig jaar ook de eerste editie in 2016. In 2017 was de Rivera de beste. Morgen komen de mannelijke profs in actie.