Wild is wereldtitel op het omnium na twee jaar kwijt

De wereldtitel was voor de Japanse Yumi Kajihara, die de Italiaanse Letizia Paternoster en de Poolse Daria Pikulik achter zich hield. Wild had na de scratch geen idee dat ze een rol had gespeeld bij de valpartij waarbij onder anderen de Britse favoriete Laura Kenny-Trott was betrokken. ,,Ik heb niks gemerkt. Op de beelden zag ik later wel dat ik iets afweek, maar dat gebeurt zo vaak.” Ze overwoog even zich de rest van de dag te sparen voor de koppelkoers van zaterdag. “Maar ik geef niet graag op, al wist ik dat een medaille moeilijk zou worden.”