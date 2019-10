Wild kroont zich opnieuw tot Europees kampioen op omnium

Het laatste onderdeel was bijzonder spannend. Wild ging met 102 punten de finale in, de voorsprong op rivale Laura Kenny was klein. Ook de Italiaanse Letizia Paternoster was nog een geduchte concurrente in de strijd om goud.



In de laatste sprint van de puntenkoers werd Wild derde. Ze wist na passeren van de streep niet zeker of het genoeg was goud. Omdat Kenny vierde werd, bleek het genoeg. Wild won het goud met twee punten verschil: 116 om 114. Tatsiana Sjarakova uit Wit-Rusland greep het brons met 112 punten.



Wild domineert het omnium, dat een olympisch onderdeel is, al enkele jaren. Ze veroverde de afgelopen twee WK’s de titel, was al de regerend Europese kampioene en won afgelopen zomer bij de Europese Spelen in Minsk ook dit onderdeel.

Onklopbaar

Wild was na afloop vooral blij dat ze een tegenstandster als Laura Kenny, voorheen Laura Trott, had verslagen. De Britse is meervoudig olympisch, wereld- en Europees kampioene op het onderdeel. ,,Ik ben heel trots, ik heb Laura heel hoog staan. Ik heb echt moeten nadenken hoe zij te kloppen is”, legde Wild uit. ,,Voor mij was Laura onklopbaar, dus het is wel fijn dat ik weet dat ik in de buurt kan blijven. Ik ben in het verleden enorm vaak door haar geklopt. Dus ik ben hier wel blij mee.”

De baanwielrenster was ondanks een matige start op de scratch (4e) en de temporace (7e) niet in paniek geraakt. ,,Misschien is dat ook wel een beetje mijn kracht voor het omnium. Ook als het heel slecht gaat, moet je gewoon door”, zei ze. Ze won de afvalkoers en verzekerde zich in de puntenkoers van haar tweede Europese trui in Apeldoorn.

