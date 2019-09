Wild opnieuw tweede in Ladies Tour

Het is echter Wiebes die de leiderstrui over wist te nemen van Annemiek van Vleuten, die zich opnieuw niet in de strijd om de boniseconden mengde. Van Vleuten is tweede op zeven seconden, Brand derde op acht seconden.

Holterberg

Wiebes was blij met de dubbelslag die ze sloeg in Gennep. „Het was een lastiger sprint dan in Weert, waar ik zelf kon aangaan. Ik zat even ingesloten, maar ik wist eruit te komen en kon toen - weliswaar wat meer nipt dan woensdag - winnen. Ik kwam hier om zo veel mogelijk ritten te winnen, maar heb ook het eindklassement in gedachten. Zeker omdat de boniseconden wel eens heel belangrijk kunnen zijn in deze ronde. Ik zal moeten afwachten of ik me ga handhaven in de etappe over de Holterberg vrijdag, maar ik heb nu de trui en ikzelf en mijn ploeggenoten van Parkhotel Valkenburg gaan er alles aan doen om die leidende positie te behouden.”