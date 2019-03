Wild schrijft Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam

Adrián Dalmau staat op het punt records te verbreken

16:30 ALMELO - Adrián Dalmau scoorde in de laatste drie eredivisieduels van Heracles (4 goals). De laatste speler die in meer opeenvolgende competitiewedstrijden voor de Heraclieden scoorde was Kristoffer Peterson in september 2018 (4 op rij). Dalmau staat op het punt om meerdere records te verbreken. De Spanjaard krijgt komende zaterdag in Doetinchem daarvoor al de eerste mogelijkheid tegen De Graafschap.