Wild sluit EK tevreden af met brons op madison

Kirsten Wild was content met haar podiumplaats. „Op het WK in Polen liep het allemaal perfect, dat was nu niet het geval. Toch denk ik dat we blij mogen zijn dat we de wedstrijd met een bronzen medaille konden verlaten. Er waren veel onervaren koppels in de baan, het was soms wat onoverzichtelijk en dat ik ook nog eens ten val kwam hielp ook niet mee. Maar uiteindelijk rijd ik hier een mooi toernooi met goud op de afvalkoers en het omnium en deze bronzen plak. Ik ben er tevreden mee.”

Ook voor de olympische ranking was de missie van Wild (en Pieters) geslaagd. „Het is een ingewikkeld kwalificatiesysteem, waar we gelukkig wijze mannen voor in huis hebben. Maar als we zo blijven presteren, dan ziet het er goed uit. Na de komende wereldbekers in Minsk en Glasgow maken we de balans op. Het zou mooi zijn als we dan op alle onderdelen zeker genoeg zijn om zonder druk naar het WK toe te gaan werken en ook daar niet meer op de punten te hoeven letten. Maar het ziet er vooralsnog goed uit”, aldus Wild.