Wild sprint naar winst in slotetappe Healthy Ageing Tour

De Duitse Lisa Klein, die na de tijdrit van zaterdag de leiding in het klassement had gepakt, verzekerde zich van de eindzege.



Wild was in de eindsprint de Belgische Jolien D'Hoore te snel af. Lorena Wiebes finishte als derde voor de Finse Lotta Lepistö, die de eerste rit op Borkum had gewonnen. Voor Wild was het de tweede zege in de rittenkoers. Vrijdag was ze ook de snelste in Musselkanaal.



Klein kwam als 49e over de streep in Midwolda, maar ze finishte in dezelfde tijd als de rest van het peloton. Hierdoor behield ze haar voorsprong van 8 seconden op Ellen van Dijk in het klassement. Wild werd derde op 31 seconden. Amy Pieters, de winnares van vorig jaar, werd vierde.