Wild uit Almelo pakt tweede Europese titel in Glasgow

Renate Jansen jaar na EK-winst: 'Bewust bij FC Twente gebleven'

14:38 ENSCHEDE - Exact een jaar geleden won Renate Jansen met het Nederlands vrouwenvoetbalteam het EK 2017 in Nederland. Om precies te zijn in De Grolsch Veste in Enschede. Veel van de internationals maakten daarna stappen naar een andere club, maar Jansen bleef FC Twente trouw. ''Ik leer hier nog elke dag.''