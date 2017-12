Wild wint met Kessler NK Koppelkoers

"Maar deze is alvast binnen. Het is de derde keer dat we samen de titel winnen en het is een mooie om op mijn palmares bij te schrijven. Al snel werd duidelijk dat Roxane en Amy de belangrijkste concurrentes waren en in een veld met twaalf rensters was er ook genoeg overzicht. Internationaal rijd je soms met deelnemersvelden die twee keer zo groot zijn. Hier op het NK is het dan veel eenvoudiger om je wedstrijd af te stemmen op de concurrentie. Al blijft het een zwaar onderdeel."