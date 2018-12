Wild wint met Pieters tweede NK-titel

Nadat Wild en Pieters met bijna honderd punten verschil wonnen (115 om 23 punten), spraken ze vooral van een nuttige oefening. Wild: „Richting de wereldbeker in Hong Kong en het WK in Pruskow wilden we hier vooral tactisch gezien een goede wedstrijd rijden. Goed uitkomen voor de sprints bijvoorbeeld. Die wisten we bijna allemaal te winnen, dus dat was geslaagd. In een wedstrijd met internationale concurrentie ben je zo druk met reageren op je tegenstanders, dat het heel nuttig was om een keer te koppelen in een wedstrijd met minder druk. Maar zelfs dan - ook als je met ruim verschil wint - zijn er nog zaken waarvan je denkt dat ze beter konden”, aldus de geboren Almelose.