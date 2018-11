Wild wint ook omnium in Gent

Luiten sluit positief af in Dubai

13:46 Joost Luiten heeft het seizoen positief afgesloten. De Rotterdammer ging op de laatste dag van het Tour Championship in Dubai rond in 69 slagen (-3). Een dag eerder bleef hij twee slagen onder par (-2). Luiten eindigde door zijn solide spel in het weekeinde op de 22ste plaats in het afsluitende toernooi van de Europese Tour waaraan de beste zestig spelers van de Europese Tour mochten meedoen.