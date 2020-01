Willem II haalt talenten van Bayern München, Politano naar Napoli

Gabigol definitief van Inter naar Flamengo

Flamengo heeft Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa definitief overgenomen van Internazionale. De Braziliaanse winnaar van de Copa Libertadores betaalt 17 miljoen euro aan de club uit Milaan. Gabigol tekende bij de club uit Rio de Janeiro een contract tot eind 2024.

Internazionale nam Gabigol in de zomer van 2016 voor 30 miljoen euro over van Santos, maar bij de Italiaanse topclub scoorde hij slechts één keer in tien wedstrijden. Bij Flamengo deed Gabigol het in 2019 een stuk beter met 34 doelpunten in 43 wedstrijden. Daarmee had de 23-jarige spits een grote bijdrage in de winst van de Copa Libertadores, maar op het WK voor clubs kon Gabigol vorige maand het verschil niet maken in de finale tegen Liverpool.

Politano niet naar Roma, maar wel naar Napoli

Matteo Politano beleefde een gekke maand. Op 17 januari stond hij nog in Rome met een sjaaltje van AS Roma boven zijn hoofd, maar een terugkeer naar de club waar hij jarenlang jeugdspeler was kwam er uiteindelijk niet van omdat Leonardo Spinazzola niet door de medische keuring kwam bij Internazionale. Zo ketste de ruildeal voor Politano op een vervelende manier af, maar nu krijgt de 26-jarige linkspoot uit Rome alsnog zijn transfer. De drievoudig Italiaans international stapt over naar Napoli, dat hem in de zomer van 2021 definitief zal overnemen voor een bedrag van 19 miljoen euro.

Willem II haalt talenten van Bayern München

Willem II heeft een dubbele deal gesloten met Bayern München. Kwasi Wriedt (25) en Derrick Köhn (20) komen met ingang van komende zomer over van de beloften van de Duitse recordkampioen. Zowel Wriedt als Köhn tekent een contract tot medio 2023. Dat is niet de enige overeenkomst tussen de Duitsers, die allebei zijn geboren in Hamburg en over Ghanese roots beschikken. Het grote verschil is de positie van beide spelers.



Wriedt is een spits, in de 3. Liga goed voor dertien doelpunten in 21 wedstrijden. Köhn is een aanvallend ingestelde linksback. Wriedt en Köhn worden later dit seizoen gepresenteerd en komen in Tilburg landgenoten Timon Wellenreuther, Mats Köhlert en Görkem Saglam tegen.

Spurs haalt Lo Celso definitief in huis

Hij werd al gehuurd, maar Tottenham Hotspur heeft besloten Giovanni Lo Celso definitief over te nemen van Real Betis. De 23-jarige Argentijn heeft een contract ondertekend tot medio 2025. Spurs betaalt naar verluidt 32 miljoen euro voor de middenvelder. Lo Celso kan de komende jaren fungeren als vervanger van Christian Eriksen. De Deen verkast naar Inter.

Volledig scherm Giovanni Lo Celso. © Getty Images

2,5 miljoen euro voor PSV

PSV heeft een deal met het Italiaanse Cagliari over het vertrek van Gastón Pereiro. De Uruguayaan vertrekt voor 2,5 miljoen euro naar Italië. Op dit moment worden de contracten in orde gemaakt en de spelbepaler heeft afscheid genomen op De Herdgang. Belangrijk is dat zijn zaakwaarnemer Paco Casal wil meewerken.

Volledig scherm Gaston Pereiro en Boudewijn Zenden © ANP Sport Met de transfer, waarvan de formaliteiten nog wel moeten worden afgerond, lijkt een einde te komen aan een nieuwe soap rond de middenvelder. Casal lag de afgelopen jaren regelmatig dwars en communiceerde slecht met PSV. Al bij zijn komst in 2015 duurde het dagen voor Pereiro daadwerkelijk zijn contract in Eindhoven kon tekenen.



PSV houdt ook nu nog een slag om de arm, maar Casal heeft aangegeven mee te willen werken aan de transfer naar Cagliari.

Maduro aan de slag met jeugd Almere City FC

Hedwiges Maduro gaat als trainer aan de slag bij de jeugdopleiding van Almere City FC. De 18-voudig international van Oranje komt uit Almere en speelde zelf in de jeugd enkele jaren voor Omniworld, de voorloper van Almere City FC. Maduro gaat twee dagen per week aan de slag met de grootste talenten van de club.

De 34-jarige Maduro speelde zelf voor Ajax, Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. Hij werd Europees kampioen met Jong Oranje. Na zijn actieve carrière werkte Maduro een tijdje als assistent-coach bij Jong Oranje. Momenteel is hij assistent bij Oranje Onder 18 jaar en tv-analist op FOX Sports.

Hatem Ben Arfa naar Real Valladolid

De Fransman Hatem Ben Arfa vertrekt naar Real Valladolid, de club van voorzitter Ronaldo. De aanvallende middenvelder was sinds de zomer transfervrij omdat zijn contract bij Stade Rennes afliep. Ben Arfa speelde in het verleden voor onder andere Paris Saint Germain, Newcastle United, Marseille en Lyon en kwam vijftien keer uit voor het Franse nationale elftal. Real Valladolid staat na 21 speelrondes zestiende in La Liga.

PSV biedt ruim 7 miljoen euro voor Van Aanholt

Volledig scherm Patrick van Aanholt. © REUTERS PSV schakelt na de bijna afgeronde transfer van Steven Bergwijn snel door en heeft een bod van ruim 7 miljoen euro gedaan op Patrick van Aanholt. De 29-jarige linksback is topkandidaat om de Eindhovense club per direct te versterken, al houdt PSV ook de lijn naar Ricardo Rodríguez nog altijd open. Van Aanholt wil heel graag terug naar PSV en hoopt dat zijn huidige club Crystal Palace en de Eindhovenaren tot een vergelijk komen. De verwachting is dat PSV qua salaris hoog in de boom moet gaan zitten voor de oud-jeugdspeler, maar daarop zal het waarschijnlijk niet afketsen. Op dit moment heeft Crystal Palace nog geen vervanger kunnen halen en daarom willen de Britten nog meer dan tien miljoen euro ontvangen. De zaakwaarnemer van Van Aanholt gaat vandaag met alle partijen om tafel en hoopt dan te horen of de huidige club van Van Aanholt wil meewerken. Van Aanholt heeft tussen 2005 en 2007 al bij PSV gespeeld en komt uit de lichting met onder anderen doelman Jeroen Zoet. Hij vertrok al op zijn zestiende naar Chelsea en bouwde een fraaie carrière op. Inmiddels is hij tienvoudig international.

VVV laat Soriano naar Israël gaan

VVV-Venlo heeft afscheid genomen van spits Elia Soriano. De geboren Duitser, die ook de Italiaanse nationaliteit heeft, gaat in Israël voetballen bij degradatiekandidaat Hapoel Ra’annana. VVV legde Soriano afgelopen zomer voor een jaar vast, met een optie op nog een seizoen. De spits kwam transfervrij over van de Poolse club Korona Kielce. Soriano had vorig seizoen veertien doelpunten gemaakt in de Poolse competitie. In de eredivisie kwam hij bij VVV in zestien optredens tot slechts twee doelpunten. Onder de nieuwe trainer Hans de Koning kon de 30-jarige spits niet meer rekenen op speeltijd. De Limburgse ploeg staat met negentien punten uit twintig wedstrijden net boven de degradatiezone.

Volledig scherm Elia Soriano (links). © BSR Agency

Flamengo wil Mari uit handen Arsenal houden

Als het aan Flamengo ligt, blijft verdediger Pablo Mari in Brazilië. Dat meldt Sky Sports. De verdediger, die een verleden bij NAC Breda heeft, staat in de belangstelling van Arsenal. Coach Jorge Jesus weet ervan. ,,Hij heeft een fantastisch seizoen gehad. We willen hem graag hier houden.’’

Volledig scherm Pablo Mari. © AFP

PSV dichtbij deal met Cagliari over Gastón Pereiro

Volledig scherm Gastón Pereiro en assistant-trainer Boudewijn Zenden. © ANP Sport PSV hoopt snel een deal af te kunnen ronden met het Italiaanse Cagliari over de verkoop van Gastón Pereiro. Vandaag spreken alle partijen met elkaar. Het management van Pereiro wil nu ook actie vóór 31 januari, de dag waarop voetballers in deze winter voor het laatst een transfer naar veel landen kunnen maken. Pereiro zal naar verwachting nog enkele miljoenen opleveren. Vandaag vinden gesprekken plaats over een verkoop naar de Italiaanse club, die naar verwachtingen meer wil betalen dan voormeld bedrag. De kans is groot dat de zaakwaarnemer van Pereiro (Paco Casal) een groot deel van de transfersom wil, maar PSV probeert er het beste uit te halen. PSV wil na het sluiten van een deal nooit meer samenwerken met Casal, die zich de afgelopen jaren geen betrouwbare gesprekspartner heeft getoond.

NAC bijna verlost van Carolina, linksback in Georgië

Volledig scherm Jurich Carolina (links). © BSR/SOCCRATES In de laatste week van de transfermarkt is Jurich Carolina (21) naar Georgië vertrokken. De linksback, met nog een contract voor anderhalf jaar in Breda, loopt stage bij Saburtalo Tbilisi. Hij heeft daarvoor toestemming gekregen van NAC. Op 10 november 2018 speelde Carolina zijn laatste wedstrijd in clubverband toen NAC met 2-0 onderuit ging bij FC Emmen. De Bossche verhuurperiode van een half jaar begin 2019 werd een ramp voor de verdediger, want namens FC Den Bosch kwam hij geen minuut in actie. Dit seizoen moet Carolina het doen met drie wedstrijden bij Jong NAC. De afgelopen zomer met veel tromgeroffel binnengehaalde aanvaller Andrija Filipovic (22) lijkt terug te keren naar Slovenië. De Kroaat werd vorig jaar door NAC opgehaald bij ND Gorica en kan nu op interesse rekenen van andere Sloveense clubs. Zijn vertrek is een kwestie van tijd. De transfer van Mounir El Allouchi (25) naar Qatar gaat niet door. Gisteren werd bekend dat Al Wakrah, dat ook een oogje had op de Roosendaalse middenvelder, per direct Iliass Bel Hassani overneemt van PEC Zwolle.

PSV vangt 32 miljoen voor Bergwijn

Steven Bergwijn (22) vertrekt naar Tottenham Hotspur. Alle partijen zijn afgelopen nacht laat een principeakkoord overeengekomen over de overgang van de international, zo melden bronnen rond de Engelse club. De aanvaller levert PSV een bedrag van ruim dertig miljoen euro op. Voor Bergwijn komen met zijn definitieve transfer een aantal roerige dagen ten einde, die hem niet onberoerd hebben gelaten. Dat liet hij zondagavond via zijn Instagram-account al weten.

Volledig scherm Steven Bergwijn. © BSR/SOCCRATES De international was zondagmiddag, na het bekend worden van een op handen zijnde verkoop, binnen enkele uren de kop van Jut bij een deel van de PSV-aanhang. Deze dacht dat hij geweigerd heeft om voor de club uit te komen in het duel met FC Twente (1-1). De speler maakte vanuit zijn hotel zelf in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat hij alles ‘keurig volgens plan’ heeft gedaan. Er is overleg geweest en hij heeft netjes met zijn trainer gebeld. Die stond op zijn beurt weer in nauw contact met de leiding van PSV. “Ik heb toestemming gehad van Ernest Faber om niet te spelen.”



