Willem II slaat toe en haalt Enoh voor zes maanden op

De komst van Enoh hing al even in de lucht. De Kameroener trainde dinsdag al mee bij de Tilburgers en heeft de clubleiding weten te overtuigen van zijn meerwaarde. ,,Met Eyong halen we een ervaren jongen in huis", stelt technisch directeur Joris Mathijsen. ,,Hij beschikt over een echte winnaarsmentaliteit en is daarmee zeker van meerwaarde voor Willem II."



Enoh is geen onbekende in de eredivisie. De middenvelder speelde van 2008 tot 2013 bij Ajax en kwam later nog uit voor Fulham, Antalyaspor en Standard Luik. Enoh, die bij Willem II gaat spelen met rugnummer 32, speelde in totaal 48 interlands voor Kameroen en kwam uit op de WK's in 2010 en 2014.



Op het clubkanaal van Willem II toont Enoh zich verheugd met zijn transfer naar Tilburg. ,,Op dit moment wil ik een nieuw avontuur. Ik wil weer aan de slag kunnen. Ik denk dat Willem II een goed team heeft. Ik ben heel erg gemotiveerd en hoop mooie resultaten te behalen met Willem II."