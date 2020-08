Willem II treft Progrès Niederkorn in tweede kwalificatieronde Europa League

Ontevreden Matthews mag weg bij Team Sunweb

30 augustus De Australische wielrenner Michael Matthews hoeft zijn contract bij Team Sunweb niet uit te dienen en mag de ploeg aan het einde van dit jaar verlaten. Hij kan zich niet vinden in de strategie van de ploeg om niet langer alleen hem als afmaker uit te spelen in de klassiekers en in sprintetappes. ,,Die tactiek past niet bij mijn ambities”, zegt hij in een persbericht van Sunweb.