Willem II vindt opvolger Sol, Gouweleeuw langer bij Augsburg

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Lundqvist kiest voor NAC

Volledig scherm Pascal Lundqvist. © Toon Dompeling NAC heeft de smaak te pakken en zal naar verwachting vandaag nog de tweede winterversterking officieel bekendmaken. Pascal Lundqvist komt transfervrij over van PSV en gaat zich voor 2,5 jaar verbinden aan de Bredase club.



Na de medische keuring vanmiddag in Eindhoven wordt de overeenkomst getekend, dat weten ingewijden te melden. Als de 21-jarige Zweedse middenvelder voor vrijdagmiddag 12.00 uur is aangemeld bij de KNVB, maakt hij zondag (12.15 uur) deel uit van de wedstrijdselectie van NAC dat de competitie hervat tegen een onthoofd Willem II dat zijn topscorer Fran Sol is kwijtgeraakt. Vrijdagmiddag, de training is om 13.00 uur, staat de nieuwe Bredase aanwinst als alles volgens plan verloopt op het trainingsveld in Zundert.

Gouweleeuw langer bij Augsburg

Volledig scherm Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) Augsburg, 25.11.2017, Fussball Bundesliga, FC Augsburg - VfL Wolfsburg 2:1 © pro shots Jeffrey Gouweleeuw heeft zijn contract bij de Duitse club FC Augsburg opnieuw verlengd. De 27-jarige verdediger tekende voor twee jaar bij en ligt nu tot de zomer van 2024 vast. Gouweleeuw speelt sinds begin 2016 voor Augsburg.



De Noord-Hollander, die eerder bij sc Heerenveen en AZ speelde, verlengde in de zomer van 2017 zijn contract tot medio 2022. Gouweleeuw is een vaste waarde in het elftal van trainer Manuel Baum. Augsburg staat in de Bundesliga net boven de degradatiezone, op de vijftiende plaats. De ploeg hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf.



Naast Gouweleeuw verlengden ook aanvoerder Daniel Baier (tot medio 2020) en de Oostenrijkse international Kevin Danso (tot medio 2024) hun contracten.

Willem II haalt Griekse spits Pavlidis

Willem II heeft de vervanger van topscorer Fran Sol gevonden. De Griek Vangelos Pavlidis moet zich om de erfenis van de Spaanse publiekslieveling gaan bekommeren. De 20-jarige aanvaller komt over van Bochum.

Na de miljoenentransfer van Sol waren de Tricolores op zoek naar een alternatief in de punt van de aanval. In die zoektocht kwam Willem II uit bij de aanvaller, die onder contract staat bij het Duitse Bochum. De eerste seizoenshelft werd Pavlidis echter uitgeleend aan Borussia Dortmund. Daar werd hij gebruikt door het tweede elftal. In de Regionalliga West, het niveau waarop dat elftal uitkomt, maakte de spits twee treffers in vijftien duels.

Pavlidis speelde in het verleden vier duels voor Bochum in de 2. Bundesliga. Daarnaast speelde de kersverse Willem II’er in diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen voor Griekenland.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis is de nieuwe spits van Willem II. © Toin Damen

Leeds United haalt keeper Real Madrid binnen

In de jacht op promotie naar de Premier League heeft Leeds United de hulp ingeroepen van een speler van Real Madrid. De Spaanse doelman Kiko Casilla verruilt de winnaar van de Champions League voor de ploeg die bovenaan staat in het Championship, het tweede niveau in Engeland. De 32-jarige Casilla ondertekende een contract tot de zomer van 2023 op Elland Road.

Casilla was jarenlang de eerste keeper van Espanyol en debuteerde in 2014 zelfs in de nationale ploeg van Spanje. Een jaar later verhuisde de doelman naar Madrid, waar hij veelal als reserve fungeerde achter Keylor Navas. Desondanks kwam hij toch tot 43 optredens voor de ‘Koninklijke’, waarvan 25 in de Spaanse competitie. Real Madrid trok afgelopen zomer met Thibaut Courtois en Andrei Loenin twee nieuwe keepers aan. Courtois is nu de nummer 1, met Navas als reservekeeper.

Volledig scherm Kiko Casilla. © BSR/Soccrates

De Graafschap neemt afscheid van doelman

Doelman Agil Etemadi verruilt De Graafschap voor Almere City FC. De 31-jarige geboren Iraniër streed in Doetinchem voor een plek onder de lat, maar kiest er nu voor om bij zijn oude club in Almere te gaan keepen. ,,Agil heeft bij ons aangegeven dat deze overgang in verband met privéomstandigheden erg belangrijk voor hem is”, zegt Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap.



Etemadi had in Doetinchem een contract dat nog liep tot de zomer. ,,We zijn er uiteindelijk met Almere City en Agil uitgekomen”, aldus Hofstede. Etemadi keepte tussen 2013 en 2016 al zeventig wedstrijden voor de eerstedivisieclub.



Vanwege een blessure bij Hidde Jurjus, de eerste doelman van De Graafschap, kreeg Etemadi in de laatste weken voor de winterstop een kans. In drie eredivisiewedstrijden liet hij een goede indruk achter. Het was daarom maar de vraag of PSV-huurling Jurjus ook na de winterstop een basisplek zou hebben.

Zivkovic op weg naar Sion

Richairo Zivkovic (22) staat dicht bij een overgang naar Sion. Gesprekken tussen de Nederlander en de Zwitserse club lopen al even en de transfer bevindt zich in een afrondende fase, dat meldt Het Laatste Nieuws. KV Oostende hoopt een een groot deel van de aan Ajax betaalde som (ongeveer 1 miljoen euro) te kunnen terugverdienen. Sion is de huidige nummer zeven van de Zwitserse competitie.

Volledig scherm Richairo Zivkovic. © BELGA

Dembélé officieel naar China

De overstap van Mousa Dembélé naar het Chinese Guangzhou R&F is afgerond. Op Twitter gingen al foto's rond waarbij de voormalig speler van onder meer AZ en Willem II poseert in zijn nieuwe clubkleuren en nu is ook de officiële bevestiging daar. De 31-jarige Belg komt voor een bedrag van ongeveer 12,5 miljoen euro over van Tottenham Hotspur en gaat naar verluidt zo'n negen miljoen euro per jaar verdienen. Dembélé heeft een contract voor drie jaar getekend.

De Boer blij met langer verblijf topschutter

Frank de Boer kan bij Atlanta United blijven rekenen op Josef Martinez. De spits uit Venezuela verlengde zijn contract met vijf jaar, tot eind 2023. Martinez leidde de Amerikaanse club vorig jaar met 35 doelpunten naar het kampioenschap in de Major League Soccer (MLS).



De 25-jarige spits trok met zijn doelpunten de aandacht van clubs uit Europa. Martinez, die eerder speelde voor de Zwitserse ploegen Young Boys en FC Thun en in Italië bij Torino, besloot Atlanta United echter trouw te blijven. ,,Atlanta is mijn thuis, ik wil hier niet weg’', zei de Venezolaan. ,,Ik wil winnen. Ik doe alles voor mijn teamgenoten en voor de stad.’’



Martinez tekende in 2017 voor negentien doelpunten in twintig wedstrijden. Afgelopen seizoen maakte hij een recordaantal van 31 doelpunten in het reguliere seizoen en nog eens vier in de play-offs. De spits van Atlanta United werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP). ,,We zijn heel blij dat hij zich voor langere tijd heeft verbonden aan de club’', zei De Boer, de nieuwe trainer van de Amerikaanse kampioen.

Zorgt Higuaín voor een sneeuwbaleffect?

De kogel is door de kerk: Gonzalo Higuaín vertrekt per direct naar Chelsea. Dat meldt Sky Italia en Sky Sports. Na wekenlang beraad zijn AC Milan, dat Higuaín huurde van Juventus, de Italiaanse landskampioen én Chelsea het eens geworden over een huurperiode van zes maanden. Daarna heeft Chelsea een optie tot koop. Op Stamford Bridge treft Higuaín een oude bekende: manager Maurizio Sarri. Higuaín speelde onder Sarri bij Napoli. De transfer leidt vrijwel zeker een sneeuwbaleffect in. Higuaíns enkeltje naar Londen maakt volgens The Guardian het vertrek vrij voor Álvaro Morata naar Atlético Madrid.