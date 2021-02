Williams blijft op koers voor 24ste titel: ‘Dit was mijn beste wedstrijd tot dusver’

Serena Williams blijft op koers voor haar 24ste Grand Slam-titel. De 39-jarige Amerikaanse klopte vandaag in de kwartfinales van de Australian Open zonder al te vele moeite Simona Halep, de nummer 2 van de plaatsingslijst, in twee sets: 6-3, 6-3. Met haar overwinning boekte Williams haar 362ste zege in een Grand Slam-toernooi. Daarmee evenaarde ze ‘leider’ Roger Federer.

Williams speelt in de halve eindstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka, die simpel Hsieh Su-Wei uit Taiwan uitschakelde: 6-2 6-2. Williams hoopt in Melbourne de Australische Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, eindelijk te evenaren. Vier jaar geleden won de Amerikaanse routinier in Australië voor het laatst een grand slam. Sindsdien verloor ze liefst vier finales.

Williams had vanaf de beginfase het beste van het spel, maar leverde in de derde game nog wel haar service in. Daardoor kon Halep terugkomen tot 2-2. In de zesde game verloor de Roemeense echter opnieuw haar servicebeurt, waarna de Amerikaanse de setwinst resoluut veiligstelde.

Halep begon sterk aan de tweede set (0-2 en 1-3), maar maakte te veel fouten om Williams echt in moeilijkheden te brengen. De tweevoudig grandslamwinnares verloor vier servicebeurten op rij, waardoor een derde set er niet meer in zat. Halep wacht in Melbourne nog op haar eerste titel. De Roemeense verloor voor de tiende keer van Williams in twaalf onderlinge partijen.

Mede dankzij haar sterke optreden tegen Halep behoort de huidige nummer 11 van de wereld nu weer tot de titelfavorieten. Williams oogt krachtig, scherp en afgetraind in Melbourne. Door haar goede fysieke gesteldheid kan ze nu ook weer de langere rally’s aan. ,,Dit was mijn beste wedstrijd tot dusver”, concludeerde Williams kort na afloop voldaan. ,,Ik wist dat ik tegen de nummer 2 van de wereld het beste van mezelf moest laten zien. Dat heb ik gedaan en dat stemt me zeer tevreden.”