Williams en Osaka treffen elkaar voor het eerst na veelbesproken finale

EK Wielrennen De zege van Evenepoel is voor hen die hem ontvielen

10:02 Hij was te jong, hij was te klein, hij was te emotioneel. Maar hij won wel. De Belg Remco Evenepoel (19) werd in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden en droeg de zege huilend op aan zijn verongelukte collega’s Bjorg en Stef.