Williams gunt Kubica drie vrije trainingen

De Pool reed in 2010 zijn laatste grand prix. Een zwaar ongeluk tijdens een rally in Italië leek een voortijdig einde in te luiden van een veelbelovende carrière in de Formule 1. Hij raakte zwaar gewond aan hand en arm. Na een lange revalidatie lukte het hem weer in beeld te komen voor een stoeltje in de koningsklasse. In een aantal testraces liet hij vorig jaar zien dat hij weer volwaardig coureur is.

Williams wachtte lang met het maken van de keuze voor de tweede wedstrijdrijder, maar gaf uiteindelijk het stoeltje aan de 22-jarige Rus Sergej Sirotkin. Voor Kubica bleef een reserverol over. ,,Het is misschien niet wat ik had gehoopt, maar ik ben toch blij dat ik weer deel uitmaak van de Formule 1 in een behoorlijk belangrijke rol. Ik zal veel tijd doorbrengen in de simulator, maar het is erg belangrijk ook echt op het circuit te mogen rijden. Wie weet wat de toekomst brengt.''