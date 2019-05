Williams haalt Chadwick als testcoureur

De 21-jarige Chadwick zal bij drie Europese Grands Prix aanwezig, waarbij de Grote Prijs van Groot-Brittannië de eerste zal zijn. Daarnaast neemt Chadwick vaak plaats in de simulator van Williams. ,,Dit is een heel grote eer”, vertelt Chadwick. ,,Dit is fantastisch voor mijn ontwikkeling en ik kijk er naar uit om onderdeel van Williams te zijn.”



,,Het promoten van vrouwen in de autosport is extreem belangrijk en een vrouwelijk rolmodel moet jonge meisjes inspireren”, vertelt Williams-teambaas Claire Williams. ,,Jamie is een groot talent en ik kijk er naar uit om met haar samen te werken.”