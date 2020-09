Williams neemt revanche op Sakkari en staat in kwartfinale

Boekeloër Larry ten Voorde: van autowasser tot Supercup­kam­pi­oen

20:32 BOEKELO - Een paar uur na het behalen van zijn de titel in de prestigieuze Porsche Supercup, onderdeel van het voorprogramma in de Formule 1, zat Larry ten Voorde afgelopen zondag alweer in het vliegtuig van Italië naar Nederland. Maandagmiddag stapte de Boekeloër in de auto richting Frankrijk. „Echt tijd om het succes te vieren is er nog niet, dat komt later nog wel.”