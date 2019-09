Williams overrompelt ook Martic

Williams is als achtste geplaatst in het grand slam van New York. Ze won de titel zes keer. De overwinning op Martic was de 99ste in haar carrière op de banen van Flushing Meadows. Ze had niet veel te duchten van de nummer 22 van de plaatsingslijst, die bij tijd en wijlen Williams goed partij bood. Maar de Amerikaanse overrompelde Martic met haar keiharde service en slagen.



Williams treft in de kwartfinales de Chinese Qiang Wang, die verrassend de als tweede geplaatste Australische Ashleigh Barty uitschakelde.