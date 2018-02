Williams presenteert F1-wagen voor nieuwe seizoen

eerste klasse d Erop of eronder voor Vroomshoopse Boys: 'Bij verlies wordt het heel zwaar'

16:55 VROOMSHOOP - Het verschil op de ranglijst tussen hekkensluiter FC Zutphen en Vroomshoopse Boys in de eerste klasse D is slechts één punt in het voordeel van de blauw-gelen. Aanstaande zaterdag treffen beide ploegen elkaar in een rechtstreeks duel in Vroomshoop. Trainer Karlo Meppelink blikt vooruit op die wedstrijd.