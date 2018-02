Williams twijfelt over toekomst: 'Ik hoef niets meer te bewijzen'

Haar beoogde rentree op de Australian Open ging daarom niet door en het is ook voor Serena de vraag of ze later dit jaar wel meedoet aan Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

,,Op dit moment weet ik dat niet. Ik focus me nu op het komend weekeinde en daarna zien we wel verder'', zei de 23-voudig grandslamwinnares in Asheville, waar ze het met de Amerikaanse tennisploeg opneemt tegen Oranje in de eerste ronde van de wereldgroep in het toernooi om de Fed Cup. Serena laat de enkelpartijen over aan zus Venus en Coco Vandeweghe. Ze maakt in principe zondag tijdens het afsluitende dubbel haar officiële rentree, na een jaar afwezigheid.

,,Natuurlijk heb ik doelen voor de lange termijn, maar voor nu is mijn belangrijkste doel om weer een beetje in vorm te komen. Het gaat met ups en downs. Maar dat is ook logisch, als je ziet wat ik allemaal heb meegemaakt'', zei de toptennisster, die na haar bevalling te maken kreeg met allerlei complicaties. ,,Ik hoef niets meer te bewijzen, dat geeft me rust. Natuurlijk zou ik het geweldig vinden om op 25 grandslamtitels te komen, maar ik leg mezelf geen druk op.''

Quote Natuurlijk zou ik het geweldig vinden om op 25 grandslamtitels te komen, maar ik leg mezelf geen druk op