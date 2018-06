Williams via Görges naar achtste finale

Serena Williams heeft laten zien dat er op Roland Garros weer serieus rekening met haar moet worden gehouden. De 36-jarige Amerikaanse was in de derde ronde met 6-3 en 6-4 te sterk voor de als elfde geplaatste Duitse Julia Görges en is doorgedrongen tot de laatste zestien speelsters.

Williams speelde in januari 2017 bij de Australian Open haar laatste partij op een grandslamtoernooi. Ze pakte in Melbourne de titel toen ze al zwanger was. In september beviel ze van dochter Alexis Olympia. Na haar rentree maakte Williams nog maar weinig indruk. Ze meldde zich af voor de graveltoernooien in Madrid en Rome.

Bij terugkeer in Parijs gaat het iedere wedstrijd beter met Williams, die in de eerste ronde had gewonnen van de Tsjechische Kristyna Pliskova en in de tweede van de Australische Ashleigh Barty.