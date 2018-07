Willian Curry en Duckfaces in Duck Bay

Heracles geeft jonge spelers een kans

9:56 ALMELO - Heracles houdt dinsdagavond in het oefenduel tegen de reserves van Jong Rosenborg de beoogde basisspelers aan de kant. In dit duel krijgen vooral de jonge spelers een kans. Het zwaartepunt van de week ligt voor Heracles woensdagavond als het in Apeldoorn op de fameuze Italiaanse club Fiorentina stuit.