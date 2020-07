Wimbledon bedankt Britse gezondheidszorg met aardbeien

De aardbeien die traditiegetrouw in groten getale worden geserveerd aan tennisfans tijdens Wimbledon zijn naar de gezondheidszorg in Londen gestuurd uit dank voor de inspanningen tijden de coronapandemie.

Normaal gesproken zou het grandslamtoernooi op het Londense gras op dit moment in volle gang zijn. Door de coronacrisis is het toernooi afgelast en blijft de All England Club leeg.

De tennisclub in Wimbledon schenkt 200 dozen met aardbeien per dag aan de zorgmedewerkers. Meer dan 26.000 aardbeien die anders verkocht zouden zijn tijdens het twee weken durende grastoernooi worden nu door de medewerkers van de tennisclub schoongemaakt en in porties verdeeld.

De eerste levering is verzonden aan de liefdadigheidsorganisatie van het St George’s Ziekenhuis in het zuidwesten van Londen, vlakbij de tennisclub. “Het was een heerlijke verrassing en een teken van waardering voor onze zorgmedewerkers die aan één stuk hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis”, zei directeur Amerjit Chohan.