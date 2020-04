‘Wimbledon ontvangt ruim 100 miljoen euro door pandemieverzekering’

Vormer landskampi­oen: Maar echte vreugde is er nu niet

10:03 Waar de KNVB en de clubs er in Nederland nog niet uitkomen, is de kampioen in België sinds gisteren bekend. Club Brugge pakt de landstitel. Aanvoerder Ruud Vormer (31) heeft gemengde gevoelens. ,,Het is nu geen periode om te gaan juichen.’’