Wimbledon-winnares Halep stelt weer zwaar teleur op US Open

Simona Halep is op de US Open opnieuw snel uitgeschakeld. Waar de regerend Wimbledon-kampioene bij de vorige twee edities al in de openingsronde sneuvelde, was deze keer de tweede ronde het eindstation. Taylor Townsend was met 2-6, 6-3 en 6-7 (4) te sterk.