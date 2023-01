Wimbledonkampioene Elena Rybakina dendert door en treft Victoria Azarenka in halve finale

Elena Rybakina heeft zich bij de laatste vier geschaard in het vrouwentoernooi van de Australian Open. De regerend Wimbledonkampioene versloeg in de kwartfinales Jelena Ostapenko uit Letland met 6-2 6-4.

Rybakina had slechts een uur en 19 minuten nodig om zich te ontdoen van Ostapenko. De Kazachse sloeg liefst elf aces. Ze brak vier keer de service van de Letse en stond zelf maar één keer haar opslaggame af.

De 23-jarige Rybakina baarde vorig jaar opzien door Wimbledon op haar naam te schrijven. Omdat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst werden toegekend, staat ze buiten de top 20. Ze bezet momenteel nog de 25ste plek op de mondiale ranglijst. Op Wimbledon waren Russen en Belarussen niet welkom en om die reden besloten de WTA en ATP geen punten toe te kennen.

Op de Australian Open was Rybakina nooit verder gekomen dan de derde ronde. Vorig jaar verloor ze zelfs al in de tweede ronde.

Azarenka

Tegenstander in de halve finale is Victoria Azarenka. De tweevoudig winnares was in de kwartfinale met 6-4 6-1 te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula, die als derde geplaatst was in Melbourne.

Azarenka maakte het na ruim anderhalf uur af op haar eerste wedstrijdpunt. Een volley van Pegula verdween buiten de lijnen. De Amerikaanse kwam er in de tweede set niet meer aan te pas. In de eerste set was ze van 5-2 nog teruggekomen tot 5-4, maar nadat ze bij die stand opnieuw was gebroken, pakte ze nog maar één game. Azarenka domineerde de slagenwisselingen en zocht regelmatig het net op om het af te maken met een forehand uit de lucht.

Volledig scherm Victoria Azarenka. © ANP / EPA

De 33-jarige Azarenka won het toernooi in 2012 en 2013. Het zijn vooralsnog de enige grandslamtitels uit haar loopbaan. De speelster uit Belarus stond in 2012, 2013 en in 2020 ook in de eindstrijd van de US Open. Sinds de US Open van 2020 kwam de voormalig nummer 1 van de wereld op geen van de grand slams meer voorbij de vierde ronde.

,,Mijn tennis was niet slecht, maar ik was er mentaal niet helemaal bij”, zei Azarenka na haar zege op de mondiale nummer 3. ,,Ik was te twijfelachtig en te angstig. Bovendien was ik te conservatief om nieuwe dingen te proberen. Maar ik heb hard gewerkt de afgelopen tijd en ben blij dat ik mijn beste tennis speel. Het is ongelooflijk om weer in de halve finale van een grand slam te staan.”

Pegula was de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat. De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek werd in de vierde ronde uitgeschakeld en de Tunesische nummer 2 Ons Jabeur al in de tweede ronde.

Australian Open

