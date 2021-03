Windtunnel woensdag: Hoe aero is de postbodepositie van Chris Froome?

Wilco Kelderman: ‘Ik kreeg die nekkraag om en dacht: nee, niet weer, hè’

14:19 Wilco Kelderman (29) brak in januari - opnieuw - een nekwervel, dit keer op trainingskamp met zijn nieuwe ploeg Bora-Hansgrohe. Maar de nummer drie van de afgelopen Giro is klaar voor zijn seizoen. In de Ronde van Catalonië begint volgende week zijn avontuur in een nieuw shirt.