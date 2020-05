Windtunnel Woensdag: Wat is de ideale sokhoogte?

Noem het een kwajongensstreek, noem het sjoemelen met de regels, maar het was bewust. Remco Evenepoel trok op het WK Tijdrijden in Yorkshire zijn sokken op tot in zijn knieholtes omdat hij dacht dat het sneller was. Die paar seconden die hij verloor door zijn benen stil te houden wogen niet op tegen de talloze seconden die hij zou winnen doordat hij aerodynamischer werd. Want een aerodynamische sok is sneller dan de menselijke huid. Toch?

Wij zochten het uit. Op uitnodiging van Bert Blocken, hoogleraar Civiele Techniek, trokken de mannen van In Het Wiel de windtunnel in om het antwoord te vinden op de vraag of het waar is wat ze zeggen in het peloton: hoe hoger de sok, hoe harder de snok. Het is een vraag in een serie: we behandelen serieuze en minder serieuze thema’s. Aerodynamica is hot. Iedere grote ploeg met een beetje visie stuurt z’n renners de windtunnel in om de luchtweerstand te minimaliseren. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt getest: sturen, helmen, stofjes, sokken, brillen, de naadjes van de kous. Meten is weten, kennis is macht.